Wall St salta após Powell sugerir corte na taxa de juros pelo Fed em setembro

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam mais de 1% nesta sexta-feira, depois que o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, apontou para um possível corte na taxa de juros na próxima reunião do banco central dos Estados Unidos durante seu discurso no simpósio de Jackson Hole.

Os comentários de Powell abriram a porta para um corte de juros na reunião de 16 e 17 de setembro do Fed, mas também destacaram a importância dos dados de emprego e inflação que estarão disponíveis até lá.

"O chair Powell pôde falar sobre a mudança no equilíbrio dos riscos e, portanto, sobre o potencial... a mudança de política seria apropriada", disse Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da B Riley Wealth.