Wall St salta após Powell sugerir corte na taxa de juros pelo Fed em setembro

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam mais de 1% nesta sexta-feira, depois que o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, apontou para um possível corte na taxa de juros na próxima reunião do banco central dos Estados Unidos durante seu discurso no simpósio de Jackson Hole.
Os comentários de Powell abriram a porta para um corte de juros na reunião de 16 e 17 de setembro do Fed, mas também destacaram a importância dos dados de emprego e inflação que estarão disponíveis até lá.
"O chair Powell pôde falar sobre a mudança no equilíbrio dos riscos e, portanto, sobre o potencial... a mudança de política seria apropriada", disse Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da B Riley Wealth.
"Apoiando-se no fato de que a fraqueza do mercado de trabalho é claramente o fator determinante, em oposição à preocupação com os aumentos dos preços dos produtos básicos que vimos por conta das tarifas... a mensagem clara para o mercado é que (o encontro de) setembro está muito aberto agora."
Operadores aumentaram as apostas em um corte de juros em setembro após os comentários de Powell, colocando agora uma probabilidade de quase 90% em uma redução, contra cerca de 75% antes dos comentários de Powell.
O Dow Jones subia 1,90%, a 45.638,45 pontos. O S&P 500 tinha alta de 1,56%, a 6.469,85 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 1,88%, a 21.497,85 pontos.
Todos os 11 subsetores do S&P 500 eram negociados em alta, com o setor imobiliário saltando 1,8%, enquanto o setor de consumo discricionário ganhava quase 2%.
(Reportagem de Shashwat Chauhan e Sanchayaita Roy em Bengaluru)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.