Presidente do BC do Japão espera que aperto no mercado de trabalho impulsione salários

Apesar da diminuição da população em idade ativa no Japão, o crescimento salarial permaneceu estagnado por décadas devido a "expectativas deflacionárias enraizadas" que desencorajaram as empresas a aumentar preços e salários, disse Ueda em um painel realizado neste sábado durante a conferência anual do Federal Reserve em Jackson Hole, Wyoming, Estados Unidos.

Agora, os salários estão aumentando e a escassez de mão de obra se tornou "um dos nossos problemas econômicos mais urgentes", já que a inflação global causada pela pandemia da Covid-19 serviu como um choque externo que tirou o Japão do equilíbrio deflacionário, disse ele.

"Notavelmente, o crescimento salarial está se espalhando das grandes empresas para as pequenas e médias empresas", disse Ueda.

"Salvo um grande choque negativo na demanda, espera-se que o mercado de trabalho permaneça aquecido e continue a exercer pressão ascendente sobre os salários", disse ele.

Ueda falou como parte de um painel que incluía o presidente do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, e a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, abordando os desafios do mercado de trabalho que estão se desenvolvendo em suas economias.

O Japão viu três anos consecutivos de altos aumentos salariais nas negociações salariais anuais da primavera entre empresas e sindicatos.