Senador Flávio Bolsonaro diz que mãe e avós foram feitos reféns, mas estão bem

(Reuters) - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que sua mãe, ex-mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro, e seus avós foram feitos reféns neste domingo na casa deles em Resende (RJ), mas que estão todos bem.

"Graças a Deus estão todos bem, mas foi mais de uma hora de terror, com arma na cabeça e boca tampada com fita adesiva", afirmou o filho do ex-presidente em um post na plataforma de mídia social X.

"Os marginais chegaram abordando minha mãe, dizendo que sabiam quem ela era e querendo saber onde estava o 'dinheiro que o Bolsonaro mandava para meus avós'", acrescentou.