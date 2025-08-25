Ação do BB fecha em queda após banco acionar AGU contra fake news

"Mais precisamente, a partir do dia 19 de agosto de 2025, diversos perfis de redes sociais veicularam notícia falsa envolvendo o Banco do Brasil e seu posicionamento institucional frente às sanções impostas pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América por meio da OFAC (Office of Foreign Assets Control), com base na chamada Lei Global Magnitsky."

Procurada, a AGU não se manifestou imediatamente.

Nesta segunda-feira, as ações do BB fecharam em queda de 2,2%, a R$20,05.

No dia 19, os papéis desabaram na B3, fechando em queda de 6%, em meio a ruídos desencadeados por decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), de que leis e decisões estrangeiras não se aplicam a brasileiros no Brasil até que o Supremo as homologue.

A decisão de Dino foi vista pelo mercado como uma referência indireta à Lei Magnitsky, aplicada recentemente pelo governo de Donald Trump contra o ministro Alexandre de Moraes, também do STF, que o impede de manter contas e investimentos em instituições financeiras ligadas aos EUA, destacou a equipe da Genial Investimentos.

"Esse cenário intensificou a aversão a risco no mercado financeiro, ao expor o setor bancário a potenciais consequências relevantes", afirmaram os analistas Eduardo Nishio e Nina Mirazon, em relatório publicado na última sexta-feira.