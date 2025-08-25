Ações europeias recuam após alta induzida por Powell, JDE Peet's avança

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,4%, em seu pior dia em mais de três semanas, mas ficou a cerca de 1% de suas máximas recordes.

"Powell realmente não mudou a narrativa tanto quanto o mercado dos EUA retratou, mas a Europa definitivamente fez parte da festa global na sexta-feira", disse Steve Sosnick, analista-chefe de mercado da Interactive Brokers, acrescentando que os investidores realizaram algum lucro nesta segunda-feira.

As ações de construção e materiais foram as que mais pesaram no índice, com a Nibe Industrier caindo 7,9%.

A JDE Peet's, por sua vez, atingiu um pico de quase três anos disparou 17,5% depois que a Keurig Dr Pepper fechou um acordo para comprar a empresa por 15,7 bilhões de euros em dinheiro.

Em LONDRES, o índice Financial Times permaneceu fechado.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,37%, a 24.273,12 pontos.