Americanas anuncia Fernando Dias Soares como novo diretor-presidente

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O conselho de administração da Americanas aprovou nesta segunda-feira a eleição de Fernando Dias Soares como novo diretor-presidente da varejista, a partir de 1º de outubro.

Soares, ex-CEO da Domino's Pizza no Brasil, começou na Americanas em setembro do ano passado como vice-presidente de Operações, segundo fato relevante da empresa ao mercado.