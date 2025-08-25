Analistas reduzem projeção de inflação este ano a 4,86% e veem expansão menor do PIB, mostra Focus

O centro da meta oficial para a inflação é de 3,00%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

O IBGE divulgará na terça-feira os dados de agosto do IPCA-15, com expectativas em pesquisa da Reuters de deflação de 0,23% no mês, após avanço de 0,33% em julho, chegando a uma alta de 4,88% em 12 meses.

Ao mesmo tempo, o Focus mostrou redução das projeções para o crescimento da economia. As estimativas de expansão do Produto Interno Bruto (PIB) agora estão em 2,18% este ano e 1,86% no próximo, contra 2,21% e 1,87% respectivamente na semana anterior.

A pesquisa semanal com uma centena de economistas mostrou ainda que não houve alterações na perspectiva para a taxa básica de juros, com a Selic ainda calculada em 15% ao final de 2025 e em 12,50% no fim de 2026.

(Por Camila Moreira)