Chile e a Arábia Saudita retiram embargo à carne de frango do Brasil

SÃO PAULO (Reuters) - Chile e a Arábia Saudita, dois importantes destinos para a carne de frango do Brasil, retiraram as restrições temporárias à importação do produto brasileiro que tinham sido impostas devido a um foco de gripe aviária solucionado no primeiro semestre, de acordo com nota do Ministério da Agricultura nesta segunda-feira.

Além dos dois países, Namíbia e Macedônia do Norte também retiraram as restrições, segundo o ministério.

China e União Europeia ainda mantêm embargo total à carne de frango, além de Malásia, Canadá, Paquistão e Timor-Leste, segundo o ministério.