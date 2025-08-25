Confiança do consumidor do Brasil volta a cair em agosto com piora das expectativas, mostra FGV

SÃO PAULO (Reuters) - A confiança dos consumidores brasileiros voltou a recuar em agosto diante da deterioração das expectativas, indicando cautela e preocupação com o futuro, mostraram dados da Fundação Getulio Vargas divulgados nesta segunda-feira.

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) da FGV teve no mês recuo de 0,5 ponto, indo a 86,2 pontos.

"A confiança do consumidor tem oscilado dentro de uma estreita faixa nos últimos três meses, sem sinalizar uma tendência clara de melhora ou piora da confiança, mas uma manutenção do indicador em níveis desfavoráveis", disse em nota Anna Carolina Gouveia, economista do FGV IBRE.