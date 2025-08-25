Confiança empresarial da Alemanha atinge nível mais alto em mais de um ano em agosto

"A melhora não é suficiente para criar expectativas reais de crescimento", disse Alexander Krueger, economista-chefe da Hauck Aufhaeuser Lampe. "Muito se baseia em expectativas para o futuro, cuja concretização é incerta."

O aumento deveu-se à melhoria das expectativas entre as empresas. Entretanto, a situação atual foi avaliada como ligeiramente pior, disse o Ifo.

"A recuperação da economia alemã continua fraca", disse o presidente do Ifo, Clemens Fuest.

A economia da Alemanha encolheu 0,3% no segundo trimestre, diminuindo ainda mais as expectativas de uma recuperação sustentada da maior economia da Europa este ano.

Klaus Wohlrabe, chefe de pesquisas do Ifo, espera um crescimento fraco no terceiro trimestre, com uma expansão do Produto Interno Bruto de apenas 0,1%.

Ele acrescentou que as expectativas de exportação pioraram desde que a UE e os EUA fecharam um acordo comercial no final de julho, com uma tarifa básica de 15%.