Corretoras veem corte da taxa de juros pelo Fed em setembro após alerta de Powell sobre mercado de trabalho

"Essa situação incomum sugere que os riscos negativos para o emprego estão aumentando", disse Powell, alertando que esses riscos pode se materializar rapidamente na forma de demissões e aumento no desemprego.

Em notas divulgadas na sexta-feira após o discurso de Powell, o Barclays antecipou seu corte esperado anteriormente de setembro de 2026 para setembro de 2025, dizendo que o discurso introduziu "um viés de afrouxamento" e elevou a barra para manutenção.

"Powell deixou (claro) que o Fed pretende fazer um corte na taxa de juros em setembro, a menos que os dados indiquem o contrário", escreveram economistas do BNP, liderados por Calvin Tse. Eles reverteram a aposta de longa data da corretora de manutenção pelo Fed, prevendo cortes em setembro e dezembro.

Enquanto isso, tanto o Macquarie quanto o Deutsche Bank revisaram suas expectativas de um corte em setembro e dezembro, respectivamente, para uma redução de 25 pontos-base em cada um desses dois meses.

O Bank of America, que não espera nenhum corte na taxa de juros este ano, disse que "a menos que haja mais deterioração no mercado de trabalho, acreditamos que o Fed correrá o risco de cometer um erro de política monetária se cortar a taxa", e apontou sinais de recuperação da atividade econômica e pressões persistentes sobre a inflação.

O Morgan Stanley também não espera um corte em setembro, mas disse que esse movimento é provável se os dados de mão de obra e de inflação a serem divulgados confirmarem um abrandamento ainda maior.