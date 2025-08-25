Dólar oscila pouco com mercado de olho em dados econômicos e impasse Brasil-EUA

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,09%, a R$5,442 na venda.

A moeda brasileira devolvia uma pequena parte do forte ganho obtido na sexta-feira, quando as falas de Powell no simpósio de Jackson Hole, evento promovido pelo Fed, fomentaram as expectativas de que o banco central dos EUA retomará os cortes na taxa de juros a partir de setembro.

Em seu discurso, o chair do Fed reconheceu que os riscos para o mercado de trabalho norte-americano estão crescendo, acrescentando que a perspectiva básica do banco é de que a política monetária será reajustada devido ao seu patamar contracionista.

Powell não indicou quando ou em qual velocidades os juros poderão cair e apontou que os dados a serem divulgados antes da reunião de 16 e 17 de setembro serão fundamentais para determinar a decisão do Fed.

Com o aumento das apostas de redução dos juros por operadores, o que torna ativos dos EUA menos atrativos de forma geral, o dólar recuou 0,99%, a R$5,4227, no pregão anterior, o que abria espaço para uma correção de preço nesta segunda-feira.

Ao longo desta semana, os agentes financeiros analisarão uma série de dados econômicos. No Brasil, os destaques serão os números do IPCA-15 de agosto, na terça-feira, e o relatório de emprego do Caged, na quinta-feira.