Família Coelho Diniz amplia fatia no GPA a quase 25% e pede eleição de novo conselho de administração

Com tal movimento, a família Coelho Diniz passa a ser o maior acionista do GPA -- posição anteriormente do francês Casino, ex-controlador da empresa, que ainda detém uma participação de 22,5% conforme informações no site de relações com investidores da empresa brasileira. Em meados de julho, os Coelho Diniz detinham 17,7% das ações do GPA.

Citando apoio unânime manifestado pelos membros do conselho de administração à convocação da AGE, o GPA disse que tomará as medidas necessárias para convocar a assembleia no prazo legal.

No fato relevante, o varejista disse que, além de incluir o pedido da família, a pauta da AGE incluirá a eleição de membro e respectivo suplente do conselho fiscal da companhia, após as renúncias apresentadas por André Francez Nassar e Diego Xavier Mendes, conforme já divulgado.

De acordo com uma fonte familiarizada com a operação, a administração do GPA entende que se trata de um movimento natural, considerando que os Coelho Diniz ampliaram sua participação, são majoritários e devem ver essa representatividade no conselho.

A mesma fonte afirmou que a administração do GPA tem uma visão positiva sobre o pedido, considerando que os Coelho Diniz já estavam no conselho, e aumentaram o percentual vendo provavelmente como a atual administração está conseguindo dar continuidade ao plano de "turnaround".

O entendimento da área executiva da empresa é que são varejistas e podem agregar ao GPA com sua visão e experiência.