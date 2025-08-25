Governo simplifica compra pública de pescados, castanhas, manga, mel e outros alimentos após tarifaço

BRASÍLIA (Reuters) - O governo federal definiu uma lista de alimentos que poderão ser comprados de maneira simplificada por União, Estados e municípios após os produtos terem sido impactados pela tarifa de 50% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros.

Estão incluídos açaí, água de coco, castanha de caju, castanha do Brasil (também conhecida como castanha do Pará), manga, mel, uva e uma série de pescados, como tilápia, pargo e corvina. A portaria com a lista foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União na sexta-feira.

Após a gestão do presidente Donald Trump implementar a tarifa de importação de 50% sobre uma série de produtos brasileiros, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou neste mês um plano de apoio a setores afetados pela taxação, que inclui linhas de crédito e a facilitação das compras públicas.