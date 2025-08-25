Hapvida compra hospital da Oncoclínicas no Rio de Janeiro

SÃO PAULO (Reuters) - A operadora de saúde Hapvida informou nesta segunda-feira que assinou contrato vinculante para compra do Hospital de Oncologia do Méier, da Oncoclínicas, localizado na zona norte do Rio de Janeiro.

A empresa de planos de saúde e odontológicos disse em comunicado que o preço de aquisição estimado em R$5,3 milhões será ajustado "por dívida líquida e capital de giro" na data de fechamento.

O hospital, especializado em oncologia, possui cerca de 80 leitos, 4 salas cirúrgicas, consultórios ambulatoriais, centro de diagnóstico por imagem e serviço de radioterapia integrado.