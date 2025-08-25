Ibovespa fecha quase estável em pregão com ajustes e cena corporativa sob holofote

- ENEVA ON avançou 4,61%, em meio ao plano do governo brasileiro de realizar dois leilões de capacidade de energia, habilitando para a disputa usinas termelétricas a carvão, óleo e gás natural, além de expansão de hidrelétricas. As consultas públicas devem durar 20 dias, já que o governo tem pressa para realizar o leilão em março do ano que vem, segundo fontes do Ministério de Minas e Energia.

- RUMO ON caiu 3,05%, com incertezas sobre tarifas de frete na segunda metade do ano. O Citi reiterou a recomendação neutra para a ação, enquanto reduziu previsões e cortou o preço-alvo do papel, citando que a oferta e a demanda na logística não têm sido tão fortes quanto se esperava, o que tem pressionado tarifas, enquanto também vê riscos de pressão no poder de precificação da companhia além de 2025.

- RD SAÚDE ON perdeu 3%, após três altas seguidas, período em que acumulou ganho de 7,6%. Analistas do Safra elevaram a recomendação para os papéis da dona da rede Drogasil para "outperform", bem como o preço-alvo, de R$17 para R$23, citando um segundo trimestre melhor do que o esperado, com melhora operacional em margens e perspectivas de revisões de lucro para cima, conforme relatório a clientes.

- BANCO DO BRASIL ON cedeu 2,2%, ainda sensível aos ruídos relacionados à aplicação da Lei Magnitsky e ao resultado fraco do segundo trimestre. Na sexta-feira, o BB acionou a Advocacia Geral da União contra o que chamou de "publicações inverídicas e maliciosas" envolvendo o banco. ITAÚ PN recuou 0,51%, mas BRADESCO PN subiu 0,25% e SANTANDER BRASIL UNIT valorizou-se 0,7%.

- VALE ON fechou com acréscimo de 0,24%, reduzindo o fôlego após avançar mais de 1% nos primeiros negócios, quando buscou suporte nos futuros do minério de ferro na China. O contrato mais negociado na bolsa de Dalian encerrou as negociações diurnas com alta de 2,27%, a 787 iuanes (US$110,06) a tonelada, o maior valor desde 14 de agosto.

- PETROBRAS PN subiu 0,59%, em dia de alta do petróleo no mercado internacional. O barril sob o contrato Brent avançou 1,58%, a US$68,80. A estatal também informou nesta segunda-feira que iniciou no domingo um aguardado simulado de emergência na Bacia da Foz do Rio Amazonas. No setor, PETRORECONCAVO ON avançou 2,58%, BRAVA ON fechou em alta de 1,24% e PRIO ON ganhou 0,34%.