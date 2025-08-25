Índice de Xangai atinge nova máxima da década

Por Jiaxing Li
HONG KONG (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong subiram nesta segunda-feira, lideradas pelos setores de terras raras e imobiliário, ampliando os ganhos recentes uma vez que a liquidez abundante continuou a alimentar as altas.
No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 1,51%, chegando ao maior patamar desde agosto de 2015. Isso leva seus ganhos desde as mínimas de abril a mais de 25%.
O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 2,08%, superando o pico intradiário anterior registrado em outubro e atingindo o nível mais alto desde julho de 2022.
O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1,94%.
Em um sinal do crescente entusiasmo do mercado, o volume de negócios nas bolsas de Xangai e Shenzhen ultrapassou 3 trilhões de iuanes, marcando o segundo maior nível já registrado desde 8 de outubro, quando o pacote de estímulo de Pequim desencadeou um rali em todo o mercado.
Liderando os ganhos nesta segunda-feira, o setor imobiliário saltou 5%, já que Xangai se tornou a mais recente cidade chinesa a relaxar as restrições à compra de casas. A incorporadora China Vanke subiu até o limite diário de 10%.
O setor de terras raras avançou 6,5%, atingindo seu nível mais alto desde o final de 2021, após o anúncio feito por Pequim na sexta-feira de novas medidas para reforçar o controle sobre a oferta.
((Reportagem de Jiaxing Li in Hong Kong))
