Korean Air anuncia pedido de 103 jatos Boeing em meio à cúpula Trump-Lee

Por David Shepardson
WASHINGTON (Reuters) - A Korean Air anunciou nesta segunda-feira um pedido de 103 aviões da Boeing, coincidindo com a visita do presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, a Washington.
O pedido, o maior da história da companhia aérea coreana, deve incluir uma combinação de aviões Boeing 787, 777 e 737, disseram fontes à Reuters. A presidente-executiva da Boeing Commercial Airplanes, Stephanie Pope, e o presidente-executivo da Korean Air, Cho Won-tae, participaram de um evento para revelar o acordo junto ao secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick.
A Reuters foi a primeira a noticiar o acordo mais cedo.
A Korean Air também anunciou um acordo separado nesta segunda-feira com a GE Aerospace para compra e manutenção de motores avaliado em US$13,7 bilhões.
Parte do pedido é para reequipar a Asiana, disse uma das fontes, uma subsidiária da maior companhia aérea da Coreia do Sul.
Em março, o Ministério da Indústria da Coreia do Sul disse que a Korean Air finalizaria em breve um acordo de US$32,7 bilhões para novos motores da Boeing e da GE. No ano passado, a Korean Air disse que encomendaria 20 aviões 777-9 e 20 aeronaves 787-10 da Boeing, com opções para mais 10 aeronaves, e assinou um memorando de entendimento em 2024.
Muitos países que negociam acordos comerciais com o governo Trump anunciaram ou planejam anunciar pedidos significativos de aviões da Boeing. A Boeing conquistou uma série de pedidos importantes nos últimos meses.
A Korean Air, membro fundador da aliança de companhias aéreas SkyTeam, foi criada em 1969 quando a estatal Korean Air Lines foi adquirida pelo conglomerado sul-coreano Hanjin Kal.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.