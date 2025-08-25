Korean Air anuncia pedido de 103 jatos Boeing em meio à cúpula Trump-Lee

A Reuters foi a primeira a noticiar o acordo mais cedo.

A Korean Air também anunciou um acordo separado nesta segunda-feira com a GE Aerospace para compra e manutenção de motores avaliado em US$13,7 bilhões.

Parte do pedido é para reequipar a Asiana, disse uma das fontes, uma subsidiária da maior companhia aérea da Coreia do Sul.

Em março, o Ministério da Indústria da Coreia do Sul disse que a Korean Air finalizaria em breve um acordo de US$32,7 bilhões para novos motores da Boeing e da GE. No ano passado, a Korean Air disse que encomendaria 20 aviões 777-9 e 20 aeronaves 787-10 da Boeing, com opções para mais 10 aeronaves, e assinou um memorando de entendimento em 2024.

Muitos países que negociam acordos comerciais com o governo Trump anunciaram ou planejam anunciar pedidos significativos de aviões da Boeing. A Boeing conquistou uma série de pedidos importantes nos últimos meses.

A Korean Air, membro fundador da aliança de companhias aéreas SkyTeam, foi criada em 1969 quando a estatal Korean Air Lines foi adquirida pelo conglomerado sul-coreano Hanjin Kal.