Lupatech acusa consultoria de divulgar informações confidenciais

Ainda de acordo com o documento, a L4 Capital e seus sócios teriam obtido acesso a informações confidenciais da Lupatech, como dados contábeis e financeiros, planos de negócio, negociações em curso, entre outros, com o propósito de que a consultoria pudesse ter meios de suportar negociações com investidores selecionados.

Como parte das conversas, a Lupatech e a L4 assinaram um termo de confidencialidade que vedava o compartilhamento de tais informações com terceiros sem a anuência da companhia, disse a empresa.

A Lupatech disse que tomou conhecimento do documento em maio de 2025, e que não recebeu proposta de captação durante um ano de vigência do termo de confidencialidade.

"A companhia traz a público os fatos e informa que tomará as medidas cabíveis para salvaguardar seus interesses e de seus acionistas", acrescentou.

A empresa também disse que a L4 Capital ainda permanece de posse de informações confidenciais e privilegiadas, e alertou que a negociação de ações nestas circunstâncias "é passível de sanções administrativas e criminais".

(Por Michael Susin em Barcelona)