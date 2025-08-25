PPSA fará leilão de áreas não contratadas de Mero, Tupi e Atapu em 4 de dezembro

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O Ministério de Minas e Energia informou nesta segunda-feira que a estatal Pré-Sal Petróleo (PPSA) vai realizar o leilão de áreas não contratadas das jazidas compartilhadas de Mero, Tupi e Atapu em 4 de dezembro, oferecendo ao mercado toda a fatia da União nessas áreas.

Atualmente, a União possui participações equivalentes a 3,500% em Mero, 0,551% em Tupi e 0,950% em Atapu, segundo comunicado da pasta. Os campos estão entre os seis maiores produtores do Brasil na atualidade, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).