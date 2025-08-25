Proprietária da Temu, PDD, supera estimativas de receita no 2º tri

(Reuters) - A empresa de comércio eletrônico PDD Holdings , que opera as plataformas de baixo custo Pinduoduo na China e Temu internacionalmente, superou as estimativas do mercado para a receita trimestral nesta segunda-feira, embora o lucro líquido tenha caído devido a investimentos para evitar a crescente concorrência.

As ações da empresa, listadas nos Estados Unidos, subiram 0,3% nas negociações pré-mercado, depois que a empresa divulgou lucro ajustado por ADS no segundo trimestre de 22,07 iuanes, superando as estimativas do mercado de 15,74 iuanes.

O governo chinês tem procurado estimular o consumo interno para reanimar a economia que está enfrentando várias pressões, incluindo um setor imobiliário fraco e as políticas comerciais do presidente dos EUA, Donald Trump.