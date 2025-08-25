Reservatórios de água da região metropolitana de SP recuam a pior nível desde crise hídrica

O quadro de seca no Estado tem persistido há alguns meses. Segundo dados do final da semana passada da Agência Nacional de Águas (ANA), em julho o fenômeno da seca se intensificou em São Paulo, com seca considerada como "grave" voltando a ser registrada em 12% do Estado.

Segundo a ANA, "é a pior condição desde outubro de 2024, quando foram registrados 47% de seca grave no território paulista". Com isso, São Paulo teve a maior severidade da seca entre os Estados do Sudeste em julho, afirmou a agência.

Neste início de semana, a pior situação está no manancial de Rio Claro, na região de Salesópolis, a cerca de 80 km da capital, que está com nível de 23,2% de água, abaixo dos 27,8% de um ano antes.

A melhor situação entre os sete mananciais que abastecem a região metropolitana é o de Cotia, com 60,1% da capacidade. O sistema é formado por três reservatórios e além de Cotia abastece cidades como Embu das Artes e Itapecerica da Serra.

A Sabesp confirmou em comunicado que o nível total de 38,4% de armazenamento está "abaixo do habitual, reflexo do período de poucas chuvas". A companhia, que passou a ter gestão privada em meados do ano passado, afirmou que desde a crise hídrica de 10 anos atrás tem realizado "obras e investimentos" que incluíram a interligação Jaguari–Atibainha, o Sistema São Lourenço e a transferência de água do rio Itapanhaú.

O sistema Cantareira, o maior do conjunto de mananciais, estava nesta segunda-feira com uma capacidade ocupada de 35,9%, ante 41,2% no final de julho e 58,4% em 25 de agosto do ano passado. O volume armazenado no Cantareira somava 352,6 milhões de metros cúbicos, ante 395,5 milhões de contidos em todos os outros seis sistemas.