Wall Street termina em baixa, com Nvidia em foco após alta na semana passada

As ações saltaram na sexta-feira depois que o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, deu a entender no simpósio de Jackson Hole que um corte na taxa de juros pode ser considerado na reunião de setembro do banco central, citando a recente fraqueza do mercado de trabalho.

"Temos o mercado de trabalho que está se revirando um pouco e a economia está enfraquecendo, de modo que o Fed precisa agir mais cedo do que tarde e eles também estão vendo isso", disse Brian Klimke, diretor de investimentos da Cetera Investment Management.

A Nvidia subiu 1% antes de seu relatório trimestral na quarta-feira, que será um dos eventos mais observados de Wall Street durante a semana e um teste crucial para as negociações de IA.

Os comentários de Powell na sexta-feira levaram corretoras importantes a revisar suas expectativas, com o Barclays, o BNP Paribas e o Deutsche Bank prevendo atualmente uma redução de 25 pontos-base nos custos de empréstimos no próximo mês.

Operadores agora veem 84% de chance de um corte do Fed em setembro, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

Nove dos 11 índices setoriais do S&P 500 caíram, liderados pelo de produtos básicos de consumo, com queda de 1,62%, seguido por uma perda de 1,44% no de saúde.