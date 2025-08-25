SpaceX busca superar contratempos da Starship em décimo voo de teste

Um vazamento de oxigênio líquido na plataforma de lançamento da Starship cancelou o lançamento no domingo, escreveu o bilionário Musk no X durante a noite, acrescentando que a SpaceX tentaria novamente nesta segunda-feira. Não estava claro se Musk pretendia fornecer uma atualização sobre a Starship antes do lançamento, que havia sido planejada, mas cancelada no domingo.

O desenvolvimento do foguete de próxima geração da SpaceX, fundamental para o poderoso negócio de lançamentos da empresa e para o objetivo de Musk de enviar humanos a Marte, enfrentou repetidos contratempos este ano.

A Nasa espera usar o foguete já em 2027 para seu primeiro pouso tripulado na Lua desde o programa Apollo. O negócio de internet via satélite Starlink da SpaceX, uma importante fonte de receita para a empresa, também está ligado ao sucesso da Starship. Musk pretende usar a Starship para lançar lotes maiores de satélites Starlink, que até agora foram lançados pelo foguete Falcon 9, o carro-chefe da SpaceX, ao espaço.

Este ano, duas falhas em testes da Starship no começo do voo, outra no espaço e uma enorme explosão em uma plataforma de testes em junho, que lançou destroços no território mexicano próximo, testaram a abordagem de desenvolvimento intensiva em capital da SpaceX, na qual novas iterações de protótipos de foguetes são levadas aos seus limites técnicos.

Com a abordagem da SpaceX, as falhas nos testes logo no início do voo da Starship impedem a empresa de coletar dados técnicos vitais necessários para avançar no design do foguete.

Ainda assim, a SpaceX, que Musk espera que registre cerca de US$15,5 bilhões em receita este ano, continuou a produzir novas naves para voos de teste na Starbase, um complexo industrial de foguetes em rápida expansão. Em maio, a área foi transformada em um município por eleitores locais, muitos deles funcionários da SpaceX.