Startup xAI processa Apple e OpenAI por concorrência em IA e ranking da App Store

Uma parceria da Apple com a OpenAI integrou o ChatGPT em iPhones, iPads e Macs.

O processo acrescenta que, "se não fosse por seu acordo exclusivo com a OpenAI, a Apple não teria motivos para não apresentar de forma mais proeminente os aplicativos X e Grok em sua App Store".

Na ação judicial, a xAI disse que está buscando bilhões de dólares em indenização por alegados danos.

Um porta-voz da OpenAI disse em comunicado que "esse processo mais recente é consistente com o padrão contínuo de assédio do Sr. Musk".

A Apple não respondeu de imediato a um pedido de comentário.

Musk tinha ameaçado processar a Apple, sediada em Cupertino, na Califórnia, este mês, ao afirmar em uma publicação no X que o comportamento da Apple "torna impossível para qualquer empresa de IA, além da OpenAI, alcançar o primeiro lugar na App Store".