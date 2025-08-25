Vendas de novas moradias nos EUA caem em julho; vendas de junho são revisadas para cima

WASHINGTON (Reuters) - As vendas de novas residências unifamiliares nos Estados Unidos caíram em julho, após uma acentuada revisão para cima do ritmo de vendas do mês anterior, e a tendência geral permaneceu consistente com um mercado imobiliário com dificuldades em um ambiente de taxas de hipotecas elevadas.

As vendas de caíram 0,6% no mês passado, para uma taxa anualizada ajustada sazonalmente de 652.000 unidades, informou o Census Bureau do Departamento de Comércio nesta segunda-feira.

O ritmo de vendas para junho foi atualizado para uma taxa de 656.000 unidades, em comparação com o ritmo relatado anteriormente de 627.000 unidades.