Wall Street cai com redução do impulso liderado por Powell

O índice de preços PCE - o indicador de inflação preferido do Fed - será divulgado na sexta-feira, enquanto os dados oficiais de emprego fora do setor agrícola sairão na próxima semana. Os relatórios serão cruciais, especialmente depois que Powell disse que um veredicto "dovish" não é uma certeza.

"O relatório mais importante entre agora e setembro não são os números da inflação, mas sim o relatório de empregos", disse Thomas Hayes, presidente da Great Hill Capital.

"Desde que mostremos rachaduras contínuas no mercado de trabalho, o corte em setembro acontecerá, a não ser que haja números de inflação extremamente altos."

Os comentários de Powell levaram as principais corretoras a revisar suas expectativas, com o Barclays, o BNP Paribas e o Deutsche Bank prevendo atualmente uma redução de 25 pontos-base nos custos dos empréstimos no próximo mês.

Operadores agora veem uma chance de 79,6% de um corte pelo Fed em setembro, de acordo com dados compilados pela LSEG.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,26%, para 45.514,24 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,20%, a 6.453,71 pontos, e o Nasdaq Composite tinha queda de 0,18%, para 21.457,09 pontos.