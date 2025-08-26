Ações da China caem de máximas de 10 anos com início de rotação

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,37% após atingir um novo recorde intradiário desde julho de 2022. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,18%.

O entusiasmo dos investidores continua forte, com o volume de negócios combinado nas bolsas de Xangai e Shenzhen ultrapassando 2 trilhões de iuanes (US$279,61 bilhões) pela décima sessão consecutiva, a mais longa sequência já registrada.

No entanto, indicadores técnicos começaram a mostrar sinais de exaustão após uma recuperação de cerca de 25% no referencial de Xangai desde sua mínima de abril.

Analistas do Nomura disseram que as ações chinesas ainda não estão em níveis de "bolha" e que o impulso positivo de curto prazo, em meio a fortes fluxos de liquidez e relações estáveis entre os EUA e a China, deve elevar o mercado.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,97%, a 42.394 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,18%, a 25.524 pontos.