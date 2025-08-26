Ações europeias caem com riscos políticos na França e preocupações com independência do Fed

O governo anterior do primeiro-ministro Michel Barnier também caiu diante de um voto de não confiança em dezembro, destacando a persistente instabilidade política no país.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,83%, a 554,20 pontos.

"É discutível se o efeito em cadeia sobre outros mercados europeus, que vimos hoje cedo, continuará", disse Axel Rudolph, analista técnico sênior do IG Group, acrescentando que as ações francesas provavelmente terão um desempenho inferior no curto prazo.

Os bancos franceses BNP Paribas e Société Générale caíram 4,2% e 6,8%, respectivamente, com o último registrando seu pior dia em mais de quatro meses.

Eles pesaram sobre o setor bancário mais amplo, o que mais pesou sobre o STOXX 600, que registrou sua maior queda em um único dia em quase um mês. Todas as principais bolsas regionais também fecharam no território negativo.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demitiu na segunda-feira a diretora do Federal Reserve Lisa Cook alegando irregularidades em empréstimos hipotecários. A medida gerou novos receios sobre a independência do banco central dos Estados Unidos.