Advogado de diretora do Fed diz que contestará na Justiça tentativa de Trump de demiti-la

WASHINGTON (Reuters) - O advogado da diretora do Federal Reserve Lisa Cook disse que ela entrará nos tribunais com uma contestação contra os esforços do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para demiti-la.

"O presidente Trump não tem autoridade para remover a diretora do Federal Reserve Lisa Cook", disse o advogado Abbe Lowell em comunicado enviado a jornalistas por e-mail. "Sua tentativa de demiti-la, baseada somente em uma carta de referência, carece de qualquer base legal ou factual. Vamos entrar com um processo contestando essa ação."

Um membro do governo Trump emitiu uma carta de referência ao Departamento de Justiça sobre acusações envolvendo empréstimos hipotecários obtidos por Cook na Geórgia e no Michigan.