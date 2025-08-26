Aneel aprova edital para leilão de energia para sistemas isolados do AM e PA

SÃO PAULO (Reuters) - A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira o edital do leilão que será realizado este ano para suprimento de energia elétrica e potência para consumidores no Amazonas e Pará que moram em "sistemas isolados", comunidades que não recebem energia da rede elétrica nacional.

Marcado para 26 de setembro, o certame irá contratar soluções de suprimento de energia para 11 localidades nos dois Estados da região Norte, separadas em três lotes.

O primeiro lote, no Amazonas, prevê a contratação de 8,8 megawatts (MW), ao preço-teto de R$3.500 por megawatt-hora (MWh). Já o segundo lote, também no Amazonas, envolve 48,2 MW, com preço-teto de R$1.800/MWh. O terceiro, no Pará, será para 9,9 MW a preço-teto de R$3.000/MWh.