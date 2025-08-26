Azzas 2154 adia início de novo diretor financeiro para 10 de setembro

SÃO PAULO (Reuters) - A Azzas 2154 informou nesta terça-feira que a eleição de Eric Alencar como diretor financeiro, corporativo e de relações com investidores da companhia terá efeito a partir de 10 de setembro, mais tarde do que o definido anteriormente.

No início deste mês, a Azzas anunciou a nomeação de Alencar, ex-vice-presidente de finanças e de relações com investidores do Grupo Carrefour Brasil, para ocupar o cargo de CFO do grupo de moda, com início previsto a partir de 1º de setembro.

O atual diretor financeiro, Rafael Sachete da Silva, permanecerá no cargo até a efetiva posse de Alencar, informou a companhia em comunicado. Ele também foi eleito presidente-executivo da divisão de bolsas e sapatos do grupo Azzas.