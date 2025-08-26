Barkin, do Fed, diz que sua previsão é de ajuste modesto nos juros, diz Bloomberg News

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Richmond, Tom Barkin, disse que sua previsão é de um ajuste modesto na taxa de juros, dado o que ele espera que seja pouca variação na atividade econômica durante o restante do ano, noticiou a Bloomberg News nesta terça-feira.

"Vejo um movimento modesto na economia", disse Barkin nesta terça-feira em uma entrevista após um evento, acrescentando que "se houver um movimento modesto na economia, isso implicaria um ajuste modesto nos juros".

(Por Devika Nair)