BNP Paribas reduz projeção de inflação para 2025 e 2026 e vê afrouxamento da Selic em março

BRASÍLIA (Reuters) - O BNP Paribas revisou suas estimativas para a inflação ao fim de 2025, de 5,2% para 4,8%, e em 2026, de 4,4% para 4,1%, citando uma valorização do dólar e queda em preços de commodities agrárias e de metais, e previu o início de um ciclo de cortes da taxa básica de juros em março, com reduções de 300 pontos-base ao longo do ano.

Previsões anteriores do banco apontavam para reduções da Selic a partir de abril, mas a instituição destacou o impacto cumulativo das condições monetárias restritivas no segundo semestre deste ano como um fator para a mudança.

"No entanto, o momento do ciclo de flexibilização permanece sensível aos riscos altistas para a inflação e à credibilidade fiscal. Mesmo que a inflação geral diminua, as pressões persistentes sobre os núcleos podem atrasar a convergência para a meta de 3%", disse a instituição em um relatório.