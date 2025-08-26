Brasil registra déficit em conta corrente maior do que o esperado em julho

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou déficit em transações correntes maior do que o esperado em julho, mas os investimentos diretos no país superaram as expectativas, informou o Banco Central nesta terça-feira.

No mês, o déficit em transações correntes atingiu US$7,067 bilhões, com o déficit acumulado em 12 meses totalizando o equivalente a 3,50% do Produto Interno Bruto (PIB).

A expectativa em pesquisa da Reuters com especialistas apontava para um saldo negativo de US$5,6 bilhões em julho. No mesmo período do ano anterior houve déficit de US$5,156 bilhões