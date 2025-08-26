Brasil registra déficit em conta corrente maior do que o esperado em julho

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou déficit em transações correntes maior do que o esperado em julho, mas os investimentos diretos no país superaram as expectativas, informou o Banco Central nesta terça-feira.
No mês, o déficit em transações correntes atingiu US$7,067 bilhões, com o déficit acumulado em 12 meses totalizando o equivalente a 3,50% do Produto Interno Bruto (PIB).
A expectativa em pesquisa da Reuters com especialistas apontava para um saldo negativo de US$5,6 bilhões em julho. No mesmo período do ano anterior houve déficit de US$5,156 bilhões
No mês, os investimentos diretos no país alcançaram US$8,324 bilhões, acima dos US$5 bilhões projetados na pesquisa e contra US$7,191 bilhões em julho de 2024.
No mês, a conta de renda primária apresentou déficit de US$8,880 bilhões, ante rombo de US$7,516 bilhões no mesmo período do ano anterior.
Em julho, a balança comercial teve superávit de US$6,468 bilhões, contra US$6,982 bilhões no mesmo mês de 2024.
Já o rombo na conta de serviços ficou em US$5,016 bilhões, contra déficit de US$5,002 bilhões em julho do ano anterior.
(Por Camila Moreira)
