Coamo investirá R$3 bi na construção de porto em Santa Catarina

SÃO PAULO (Reuters) - A Coamo, maior cooperativa agrícola do Brasil, investirá R$3 bilhões na construção de um porto em Itapoá, ao norte de Santa Catarina, de acordo com informação divulgada pelo governo do Estado na segunda-feira e confirmada pelo grupo nesta terça-feira.

A operação do novo porto está prevista para 2030, segundo o comunicado do governo, que cita que serão construídos três berços de atracação com previsão de movimentar 11 milhões de toneladas por ano.

A Coamo, que faturou R$28,8 bilhões em 2024, já opera no porto de Paranaguá (PR), por onde escoa a produção de grãos como soja, milho e trigo de seus 32 mil cooperados.