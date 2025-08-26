Cook buscará decisão judicial para continuar em seu cargo, diz comunicado do Fed

(Reuters) - A diretora do Federal Reserve Lisa Cook cuja demissão está sendo solicitada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, devido a alegações de impropriedade em empréstimos hipotecários, buscará aprovação judicial para continuar exercendo sua função no banco central norte-americano, disse o Fed em um comunicado nesta terça-feira.

Embora Trump tenha dito na segunda-feira que a demissão tinha "efeito imediato", a declaração do Fed indica que, do ponto de vista do banco central, o status dela como diretora não mudou, a menos que haja algum tipo de decisão judicial.

Seu advogado, Abbe Lowell, comprometeu-se a entrar com um processo em seu nome contra a demissão. O Departamento de Justiça não apresentou acusações ou tomou qualquer medida contra ela.