Diretora financeira da BAT, fabricante dos cigarros Lucky Strike, renuncia ao cargo

(Reuters) - A fabricante dos cigarros Lucky Strike e Dunhill, British American Tobacco, informou nesta terça-feira que sua diretora financeira, Soraya Benchikh, está deixando o cargo com efeito imediato, após cerca de 15 meses na função.

As ações da empresa, que tiveram um aumento de mais de 80% durante o mandato de Benchikh, caíam até 2,8% na abertura do pregão.

Em julho, a BAT divulgou lucro no primeiro semestre acima das expectativas, uma vez que seus negócios nos EUA cresceram pela primeira vez em três anos, o que representa uma possível recuperação em seu maior mercado.