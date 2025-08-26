Dólar à vista fecha em alta de 0,36%, a R$5,4339 na venda

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista subiu ante o real nesta terça-feira, na contramão dos movimentos da moeda norte-americana no exterior, conforme a preocupação com a inflação no Brasil ofuscou um movimento de venda de ativos dos Estados Unidos nos mercados globais.

O dólar à vista fechou em alta de 0,36%, a R$5,4339.

Às 17h02, na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,39%, a R$5,442 na venda.