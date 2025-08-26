Encomendas de bens de capital dos EUA sobem em julho

WASHINGTON (Reuters) - As novas encomendas de bens de capital manufaturados nos Estados Unidos aumentaram mais do que o esperado em julho, sugerindo que os gastos das empresas com equipamentos iniciaram o terceiro trimestre com força.

Os pedidos de bens de capital não relacionados à defesa, excluindo aeronaves, um indicador observado de perto para os gastos das empresas, aumentaram 1,1% no mês passado, após um declínio revisado de 0,6% em junho, informou o Census Bureau do Departamento de Comércio nesta terça-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam alta de 0,2%, depois de uma queda de 0,8% relatada anteriormente em junho. Parte do aumento nos pedidos provavelmente reflete preços mais altos em vez de volumes maiores, já que as tarifas sobre produtos importados aumentam os custos para os fabricantes.