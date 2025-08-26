Fed ainda está no caminho para cortar taxa de juros em setembro, após decisão de Trump sobre Cook

Após a reunião de setembro, os mercados estão divididos quanto à possibilidade de o Fed oferecer até 50 pontos-base de flexibilização adicional até o final deste ano. De modo geral, os investidores levaram em conta os acontecimentos sobre Cook.

"Nosso cenário básico continua sendo o de que o Fed voltará a cortar as taxas de juros em setembro", disseram os economistas do Citibank em uma nota de pesquisa, embora tenham acrescentado que acham que os mercados estão subestimando as chances de que o ritmo final de afrouxamento seja mais agressivo do que o atualmente precificado.

Na noite de segunda-feira, Trump anunciou que demitiria Cook, a primeira medida desse tipo tomada por um presidente dos EUA. Trump e seus aliados acusaram Cook, a única mulher negra a se tornar diretora do Fed, de cometer fraude hipotecária em relação a propriedades que ela comprou em 2021, antes de se tornar uma autoridade do Fed.

Cook disse que não está deixando seu cargo e contratou representação legal para combater a tentativa de Trump de demiti-la.

Há uma incerteza considerável se o presidente pode de fato demitir a diretora do Fed, que, por lei, só pode ser demitida "por justa causa", já que os termos das autoridades do Fed são projetados para protegê-los de interferência política, facilitando sua capacidade de fazer escolhas de política monetária potencialmente impopulares.

Trump tem pressionado o Fed por um longo período para reduzir as taxas de juros de forma agressiva para níveis geralmente vistos como consistentes com uma recessão, que a economia não está enfrentando atualmente. Trump tem ameaçado repetidamente demitir o chair do Fed, Jerome Powell, embora recentemente tenha se afastado desse discurso.