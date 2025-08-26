Ibovespa mostra fraqueza com exterior desfavorável

Trump anunciou na véspera decisão de destituir Lisa Cook do cargo de diretora do Fed, alegando declarações falsas em formulários de hipotecas. A iniciativa marca uma escalada na tentativa de Trump de remodelar a composição do Fed, que vem sendo pressionado pelo presidente para baixar os juros.

Na visão da analista sênior Ipek Ozkardeskaya, do Swissquote Bank, as alegações de fraude hipotecária provavelmente não são o verdadeiro motivo pelo qual Cook está na linha de fogo, conforme relatório enviado a clientes.

"Ela tem sido uma crítica vocal do impacto inflacionário das tarifas, alertando em junho do ano passado que as 'tarifas ao estilo Trump' dificultariam o trabalho do Fed ao pressionar os preços para cima e forçar os formuladores de política monetária a manter os juros mais altos por mais tempo. Essa é exatamente a mensagem que Trump não quer ouvir", escreveu Ozkardeskaya.

"Cook disse que não renunciará, mas esse mais recente episódio do drama político norte-americano reacende preocupações sobre a independência do Fed e, por extensão, enfraquece a confiança nos EUA como referência global em mercados de capitais transparentes e baseados em regras", acrescentou.

Em Wall Street, o S&P 500, uma das referências do mercado acionário dos EUA, rondava a estabilidade.

No Brasil, o IPCA-15 recuou 0,14% em agosto, após alta de 0,33% em julho, enquanto pesquisa Reuters com economistas apontava previsão de queda de 0,19%. Foi a primeira deflação em dois anos, ajudada pela incorporação do chamado Bônus de Itaipu nas contas de energia e pela queda nos preços dos alimentos.