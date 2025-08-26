Ibovespa tem queda com Petrobras; Vale e BB atenuam perda

A segunda sessão da semana teve também de pano de fundo a escalada nas tensões entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o Federal Reserve, após o republicano anunciar na véspera que irá destituir Lisa Cook do cargo de diretora do Fed, alegando declarações falsas em formulários de hipotecas.

Trump disse em uma carta a Cook ter "motivos suficientes para removê-la de seu cargo" porque, em 2021, ela havia indicado em dois documentos de empréstimos hipotecários separados para propriedades em Michigan e na Geórgia que ambas eram a residência principal onde ela pretendia morar.

Cook respondeu várias horas depois, em uma declaração enviada por email aos repórteres por meio do escritório de advocacia de Abbe Lowell, que Trump "não tem autoridade" para removê-la do cargo. "Continuarei a desempenhar minhas funções para ajudar a economia americana."

O Fed afirmou que Cook buscará aprovação judicial para continuar exercendo sua função no banco central norte-americano.

"Foi o principal assunto do dia", afirmou o sócio e advisor da Blue3 Investimentos Willian Queiroz, acrescentando que os investidores ainda estão digerindo o movimento e buscando entender os seus efeitos potenciais.

Wall Street terminou com sinal positivo. O S&P 500 terminou com acréscimo de 0,41%.