Indústria alemã perde quase 250.000 empregos com agravamento de recessão, mostra estudo

BERLIM (Reuters) - A retração da indústria alemã está ganhando velocidade, com quase 250 mil empregos perdidos no setor desde 2019, de acordo com um estudo da EY divulgado nesta terça-feira.

As empresas industriais alemãs geraram uma receita de mais de 533 bilhões de euros no segundo trimestre de 2025, uma queda de 2,1% em relação ao ano anterior, constatou a EY, citando dados oficiais do escritório de estatísticas. Isso se seguiu a um declínio de 0,2% no primeiro trimestre.

O número de pessoas empregadas na indústria alemã também diminuiu 2,1% no segundo trimestre, para 5,43 milhões. Em comparação com seis anos atrás, a força de trabalho contraiu 4,3%, com cerca de 245.500 empregos perdidos desde 2019, disse a EY.