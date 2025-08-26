IPCA-15 tem em agosto primeira queda em 2 anos por Bônus de Itaipu e alimentos

Esse foi o primeiro resultado negativo desde julho de 2023, quando houve queda de 0,07%, e a deflação mais intensa desde setembro de 2022 (-0,37%).

O resultado levou a taxa em 12 meses a uma alta de 4,95%, de 5,30% em julho. A meta oficial é de 3,0% medido pelo IPCA, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

As expectativas em pesquisa da Reuters eram de queda de 0,19% no mês e alta de 4,91% em 12 meses.

Em agosto, o maior peso sobre o IPCA-15 foi exercido, segundo o IBGE, pela energia elétrica residencial, cujos preços recuaram 4,93%, levando o grupo Habitação a uma queda de 1,13%, após alta de 0,98% em julho.

A queda dos preços da energia no mês deveu-se à incorporação do Bônus de Itaipu, que mais do que compensou o impacto da bandeira tarifária vermelha patamar 2 em vigor para as contas de luz no período, com adicional de R$7,87 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

O Bônus de Itaipu é um valor distribuído aos consumidores todo ano após apuração do saldo registrado na conta de comercialização da energia da usina hidrelétrica binacional no ano anterior. Passado esse efeito, os preços da energia seguem no foco da cena inflacionária.