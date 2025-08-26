Linhão Manaus-Boa Vista inicia testes de energização em 8 de setembro, diz Aneel

SÃO PAULO (Reuters) - O linhão de transmissão de energia que irá conectar o Estado de Roraima ao Sistema Interligado Nacional (SIN) deverá iniciar testes de energização em 8 de setembro, segundo nota da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) nesta terça-feira.

Principal obra de transmissão de energia em execução no país, o empreendimento foi licitado há 14 anos e enfrentou uma série de dificuldades para sair do papel, ligadas principalmente ao licenciamento ambiental, por atravessar terras indígenas dos Waimiri Atroari.

Segundo fiscalização realizada pela Aneel neste mês, as obras de implantação "estão em fase final, com os trabalhos de comissionamento avançando rapidamente", disse o regulador em nota.