Lisa Cook, do Fed, recorre a proeminente advogado de Washington para enfrentar Trump

Em um comunicado, Lowell disse que Trump não tem autoridade para remover Cook do Fed, que é politicamente independente. "Sua tentativa de demiti-la... não tem qualquer base factual ou legal", disse ele.

Lowell foi sócio de grandes escritórios de advocacia dos EUA antes de anunciar, em maio, que estava abrindo seu próprio escritório para representar funcionários do governo que estavam sob fogo do governo Trump.

Cook, nomeada pelo presidente democrata Joe Biden em 2022, é a primeira mulher afro-americana a fazer parte do corpo diretivo do Federal Reserve.

Trump, em uma carta anunciando sua decisão de demiti-la na segunda-feira, disse que tinha "causa suficiente para removê-la de seu cargo" porque em 2021 Cook indicou em documentos para empréstimos hipotecários separados para propriedades em Michigan e Geórgia que ambos eram uma residência principal onde ela pretendia viver.

Cook negou qualquer irregularidade e não foi acusada.

Lowell representou o filho de Biden, Hunter, contra acusações criminais de porte de arma e impostos antes de ser perdoado em dezembro. Ele também representou o ex-senador democrata Bob Menendez, o fracassado candidato democrata à presidência dos EUA John Edwards.