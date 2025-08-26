Medida provisória do setor elétrico avança no Congresso com instalação de Comissão Mista

"Não haverá nenhuma dificuldade, há um entendimento, há um entrosamento entre Câmara e Senado para que os consumidores não sejam prejudicados, e que o setor possa encontrar no Congresso Nacional o debate necessário e importante para reestruturação", disse Braga, durante a sessão nesta terça-feira.

Já o relator se comprometeu a apresentar uma versão inicial de seu relatório até o início da próxima semana, visando acelerar os trabalhos para aprovação da matéria.

"Agora instalada, temos a vontade de correr o máximo possível, e poder disponibilizar... até o início da próxima semana, talvez antes, uma possível versão de texto para trazer à votação", disse Coelho Filho.

A MP 1.300, classificada pelo governo como uma "reforma" do setor elétrico, amplia o alcance do programa da Tarifa Social de Energia Elétrica, beneficiando mais famílias de baixa renda com gratuidade na conta de luz. O texto trata ainda da abertura total do mercado livre de energia, da redistribuição dos custos do setor elétrico entre as diferentes classes de consumidores, entre outros temas.

O texto recebeu 600 sugestões de emendas de senadores e deputados federais.

Coelho Filho também comentou sobre a possível instalação, na quarta-feira desta semana, da comissão que analisará outra medida provisória do setor elétrico, a 1.304, que trata de um teto para a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE).