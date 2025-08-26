Mercedes-Benz vende participação na Nissan por US$325 mi, diz fonte

TÓQUIO (Reuters) - O fundo de pensão da montadora alemã Mercedes-Benz vendeu toda a sua participação na japonesa Nissan Motor por 47,83 bilhões de ienes (US$324,65 milhões), disse uma fonte com conhecimento direto do assunto nesta terça-feira.

As ações da montadora japonesa fecharam com queda de mais de 6%, após o anúncio da Mercedes-Benz na segunda-feira de que venderia sua participação de 3,8%.

A queda nas ações da Nissan desde a notícia destaca o ceticismo dos investidores em relação às perspectivas de recuperação da empresa, que luta contra as tarifas e a queda nas vendas em seus principais mercados, os Estados Unidos e a China. A montadora registrou prejuízo de US$535 milhões nos três meses encerrados em junho.