Negociador comercial chinês vai aos EUA para conversações e pode se reunir com funcionários de nível adjunto

Uma fonte dos EUA familiarizada com as negociações disse que não havia nenhuma reunião planejada entre Li e o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, e que ele não estava vindo a pedido do lado norte-americano.

A fonte, que falou sob condição de anonimato por não estar autorizada a falar publicamente sobre o assunto, disse que Washington não considera Li o principal interlocutor para o planejamento de futuras negociações comerciais sob o canal estabelecido pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e pelo presidente chinês, Xi Jinping.

Essa função caberia ao vice-primeiro-ministro He, que é o czar da economia chinesa, e ao secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent.

O Wall Street Journal informou pela primeira vez na segunda-feira que Li viajará para Washington.

Ambos os lados do Pacífico estão atentos para ver se a última prorrogação de tarifas deste mês se tornará permanente ou se Trump mais uma vez afetará as cadeias de suprimentos globais com uma nova onda de tarifas proibitivamente altas sobre as importações chinesas.

Os varejistas dos EUA estão estocando antes da temporada crítica de festas de fim de ano, enquanto os produtores chineses -- excluídos da principal economia de consumo do mundo -- dizem que estão em "modo de sobrevivência", lutando para garantir participação de mercado em outros lugares para se manterem à tona.